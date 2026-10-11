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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لليوم الثاني.. نقابة الصحفيين تتلقى أوراق الترشح على انتخابات الإسكندرية

جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين
جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين
عبدالوكيل أبو القاسم

تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة صحفيين الاسكندرية تلقى اوراق الترشح .
و  أعلن أمس جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن اللجنة المكلفة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بالإسكندرية تلقت، أمس  السبت، 6 طلبات للترشح، من بينهم مرشحان على منصب رئيس النقابة، هما:
شوكت سعد فرج عبد الموجود، عن جريدة «الجمهوري الحر»، وشهرته شوكت سعد.
حسني حافظ إبراهيم محمد، عن جريدة «الوفد»، وشهرته حسني حافظ.

انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة صحفيين الاسكندرية


كما تقدم أربعة مرشحين لعضوية مجلس النقابة الفرعية، هم:
هدى مصطفى أحمد محمد الساعاتي، عن جريدة «الشروق»، وشهرتها هدى الساعاتي.
مرشدي عطية مرشدي حامد عبد النبي، عن جريدة «الجمهورية»، وشهرته مرشدي عبد النبي.
أحمد بسيوني بسيوني نوح، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، وشهرته أحمد بسيوني.
شيرين حنفي محمود محمد العقاد، عن جريدة «الكرامة»، وشهرتها شيرين العقاد.

وضمت اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح، اليوم، أعضاء مجلس النقابة الفرعية المستمرين في عضويتهم، وهم الزملاء رامي ياسين، وخالد الأمير، وبسمة الشحات، إلى جانب أعضاء الجمعية العمومية، وهم الزملاء نبيل أبو شال، والسيد سعيد، وإيهاب ثابت، ومنى عبد السلام.

وتواصل اللجنة، غدًا الأحد، تلقي طلبات الترشح لاختيار رئيس جديد للنقابة الفرعية وثلاثة أعضاء للمجلس، بدلًا ممن تنتهي مدة عضويتهم، وذلك لدورة جديدة مدتها سنتان لرئيس النقابة، وأربع سنوات لأعضاء المجلس.

وصرح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، بأن اللجنة ستتلقى طلبات الترشح يوميًا، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، على أن ينتهي تلقي الطلبات في الثانية عشرة ظهر الأربعاء 14 أكتوبر 2026. وتُعلن في اليوم نفسه أسماء المتقدمين للترشح، وكشوف أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت.

وأضاف عبد الرحيم أن اللجنة ستتلقى الطعون والتنازلات عن الترشح يوميًا، اعتبارًا من الخميس 15 أكتوبر 2026، ولمدة خمسة أيام، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، على أن ينتهي تلقيها في الثانية عشرة ظهر الاثنين 19 أكتوبر 2026. وتُعلن في اليوم نفسه الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين، بعد الفصل في الطعون واستبعاد المتنازلين عن الترشح.

وأشار السكرتير العام إلى أنه، طبقًا لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، يُشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس النقابة الفرعية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل، وثلاث سنوات على الأقل بالنسبة إلى المرشحين لعضوية المجلس، وألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشح.

وأوضح عبد الرحيم أن الانتخابات ستُجرى يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، بالاقتراع السري العام، ويُنتخب رئيس النقابة الفرعية بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين. فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية، أُعيد الانتخاب في الاجتماع نفسه بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يُجرى الاقتراع بين المرشحين المتساوين.
أما انتخاب أعضاء مجلس النقابة الفرعية، فيكون بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح، أُجري الاقتراع بينهم.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تُؤجل الانتخابات لمدة أسبوعين، لتُجرى يوم الأحد 15 نوفمبر 2026.

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