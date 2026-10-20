ناىب إيراني: أمريكا ستغدر بنا وتشن هجوما على "منشآت جبل الفأس"

أكد النائب في البرلمان الإيراني و المتحدث باسم لجنة الصحة والعلاج، سلمان إسحاقي، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لوكالة “إيلنا”، على وجود خطر من ضربة أمريكية قد تكون وشيكة على البلاد.

وقال إنه استنادًا إلى "الأخبار والتحليلات المطروحة ورصد سلوك العدو"، فإن الولايات المتحدة ستشن حتمًا هجمات على "منشآت جبل الفأس".

وقال إسحاقي: "علينا أن نطلع الناس على الحقائق".

وفي ما يتعلق باحتمال تجدد المواجهات، أضاف: "تصورنا، في ضوء السجل التاريخي للولايات المتحدة وإسرائيل، هو أنهما ستقدمان قريبًا، للخروج من هذه الهزيمة والعجز وحالة الارتباك، على خطوة شديدة الغدر".

كما أوضح أنه في حال شن هجوم محتمل على البنية التحتية النووية، فقد "تم تصميم ردٍّ بملحق يمتد 18 عامًا".