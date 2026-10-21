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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ريدمي تطلق سوارها الذكي الجديد Redmi Band 4 بترقيات قوية في التصميم والشاشة

سوار Redmi Band 4
سوار Redmi Band 4
لمياء الياسين

أطلقت شركة ريدمي رسمياً سوارها الذكي الجديد Redmi Band 4 في السوق الصينية، والذي يبدأ بيعه اعتباراً من اليوم كبديل مطوّر للإصدار السابق (ريدمي باند 3)، حاملاً معه ترقيات ملموسة في التصميم، جودة الشاشة، وعمر البطارية.

 التصميم والشاشة

يأتي السوار الجديد بلمسات جمالية وعملية محسّنة و يتميز بإطار معدني مزخرف وغطاء زجاجي منحني (2.5D) لحماية الشاشة.
كما يأتي بشاشة بمقاس 1.47 بوصة تدعم معدل تحديث 60 هرتز لتجربة تنقل ناعمة وسريعة.
وقد أضافت الشركة نسيجاً عمودياً على الحزام مع قفل دبوسي مطوّر لضمان ثبات السوار وإحكامه أثناء التمارين العنيفة والاستخدام اليومي.

 طاقة تدوم أطول

سجل السوار قفزة في الأداء اللاسلكي مقارنة بالجيل السابق ففي الاستخدام العادي تمتد البطارية حتى 21 يوماً بشحنة واحدة زيادة 3 أيام عن الجيل السابق أما  الاستخدام المكثف فينخفض عمر البطارية إلى 8 أيام عند تفعيل كافة مستشعرات المراقبة المستمرة والأنشطة اليومية.

سوار Redmi Band 4 

 تتبع الصحة واللياقة البدنية

يوفر السوار حزمة متكاملة من أدوات الرعاية الصحية والرياضية المستمرة:
• المؤشرات الحيوية: قياس معدل ضربات القلب، مستويات الأكسجين في الدم (SpO2)، ومراقبة مستويات الإجهاد على مدار اليوم.
الصحة العامة: تتبع جودة النوم، وأدوات خاصة لإدارة صحة المرأة.
الأنشطة الرياضية: يدعم 50 وضعاً رياضياً مختلفاً (مثل الجري، ركوب الدراجات، وتنس الطاولة)، مع مقاومة للماء بمعيار 5ATM (حتى عمق 50 متراً).

 الميزات الذكية والعيوب

إلى جانب استعراض الإشعارات، المنبهات، والتحكم بواجهات الساعة، يدعم السوار الدفع السريع عبر رموز (QR) لخدمتي WeChat وAlipay داخل الصين.
 يفتقر سوار Redmi Band 4 إلى تقنية الاتصال القريب NFC. وتعد هذه خطوة تراجعية غريبة، حيث كان الجيل السابق يدعمها لتسهيل المدفوعات والعبور.

 السعر والتوافر

طُرح سوار Redmi Band 4 بسعر  يعادل 25 دولاراً أمريكياً تقريباً وهو ما يمثل زيادة طفيفة مقارنة بسعر إطلاق الجيل السابق الذي كان يبلغ 159 يواناً.

شركة ريدمي عمر البطارية الأداء اللاسلكي الأنشطة اليومية سوار Redmi Band 4

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