الجرائم الحقيقية في الدراما.. التوثيق والتشويق على مائدة صالون المعهد العالي للسينما

ينظم المعهد العالي للسينما صالونه الثقافي السينمائي الشهري، تحت عنوان: «الدراما المستوحاة من جرائم حقيقية.. ما بين التوثيق والتشويق والمسؤولية المجتمعية»، وذلك تحت رعاية الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الدكتور هشام عنين، عميد المعهد العالي للسينما، وذلك في إطار دور أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن في إثراء الحركة الثقافية والفنية، وفتح آفاق الحوار حول القضايا المرتبطة بصناعة الإبداع الدرامي.

ويستهدف الصالون مناقشة آليات تحويل الوقائع والملفات الجنائية الحقيقية إلى أعمال درامية تجمع بين التوثيق والتشويق، مع الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، واحترام وعي المشاهد، ومراعاة المسؤولية المجتمعية التي تفرضها معالجة مثل هذه القضايا فنيًا.

تفاصيل الدراما المستوحاة من جرائم حقيقية.. ما بين التوثيق والتشويق والمسؤولية المجتمعية

ويشارك في اللقاء نخبة من المتخصصين، وهم اللواء خالد سلامة، الخبير الأمني، والفنان محمد جمعة، الممثل والمخرج المسرحي، والدكتور عادل يحيى، أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما، فيما تقدم فعاليات الصالون الدكتورة ثناء هاشم.

ومن المقرر إقامة الصالون يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بقاعة الدولبي بالمعهد العالي للسينما.