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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«الدوري القطري»: إيقافات بالجملة وغرامات ضخمة عقب أحداث مباراة «السد» و«الشمال»

«السد» و«الشمال»
«السد» و«الشمال»
حسام الحارتي

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد القطري لكرة القدم، الثلاثاء، توقيع غرامة قدرها مليون ريال قطري (273200 دولار) على كلاودينيو، لاعب «السد»، وإيقافه لمدة 6 مباريات، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام «الشمال» في الدوري المحلي.

وبعد فوز «السد»، حامل اللقب، 4-1 على «الشمال»، يوم الجمعة الماضي، دخل خالد الأنصاري، المدرب المساعد لـ«الشمال»، في نقاش جانبي مع قائد «السد» حسن الهيدوس، عقب صفارة النهاية، قبل أن يقوم محمد كمارا، لاعب «السد»، بدفع الأنصاري، ثم احتدم الموقف بعدما حاول كلاودينيو ركل المدرب المساعد ليتلقى البطاقة الحمراء.

ودفع كلاودينيو منصة جائزة رجل المباراة؛ اعتراضاً على طرده.

وقالت لجنة الانضباط، في بيان: «قررت اللجنة إيقاف اللاعب كلاوديو ليونيل 6 مباريات (إيقاف انضباطي)، وفرْض غرامة مالية قدرها مليون ريال قطري، إلى جانب إلزامه بتسديد قيمة الأضرار المالية الناجمة عن إلقاء جائزة أفضل لاعب في المباراة، وذلك بسبب السلوك غير الرياضي بعد مباراة السد والشمال، التي أُقيمت يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2026».

وقررت اللجنة إيقاف التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب «الشمال»، 3 مباريات (إيقاف انضباطي) مع غرامة قدرها 15 ألف ريال، على أثر طرده أثناء اللقاء لاستخدامه المرفق، وهو ما عدَّه الحَكم اعتداء بدنياً على لاعب «السد».

وشملت القرارات أيضاً إيقاف خالد الأنصاري، مساعد مدرب «الشمال»، 5 مباريات وغرامة 50 ألف ريال بسبب السلوك غير الرياضي، إضافة إلى توجيه لفت نظر وغرامة 10 آلاف ريال لكل من محمد كمارا وحارس «السد» سعد الشيب.

لجنة الانضباط الاتحاد القطري لكرة القدم ريال قطري كلاودينيو الدوري المحلي

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