خبير بالطاقة الذرية: جبل الفأس الإيراني خالٍ من المنشآت النووية.. وتصريحات ترامب ضجة إعلامية

شكك الدكتور يسري أبو شادي، كبير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في التصريحات الأمريكية بشأن وجود منشآت نووية إيرانية داخل جبل الفأس، مؤكدًا أن الموقع خضع لعمليات تفتيش كشفت عن وجود منشآت صناعية كانت لا تزال تحت الإنشاء، ولم يثبت احتواؤه على أنشطة نووية.

تصريحات ترامب عن الموقع ضجة إعلامية لتبرير استهدافه

وقال أبو شادي، خلال حديثه ببرنامج «حضرة المواطن»، إنه لا ينبغي تصديق تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن امتلاك إيران أسلحة نووية أو وجود منشآت نووية في الموقع المشار إليه، موضحًا أن إيران كانت تحفر أسفل جبل الفأس، وأن عمليات التفتيش التي أُجريت على الموقع أظهرت أنه يضم منشآت صناعية تهدف إلى حمايتها من أي اعتداءات محتملة.

وأضاف أن الموقع كان لا يزال تحت الإنشاء وقت التفتيش، مؤكدًا أن الجبل خالٍ من أي منشآت أو أنشطة نووية، بحسب ما أظهرته عمليات الفحص.

واعتبر كبير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن التصريحات المتداولة بشأن الموقع تمثل ضجة إعلامية، تستهدف تهيئة الأجواء لاستهدافه عسكريًا وتسهيل تنفيذ أي ضربة محتملة ضده.

وتساءل أبو شادي عن جدوى استهداف الموقع حتى في حال وجود منشآت بداخله، مشيرًا إلى أن عمقها يصل إلى نحو 100 متر تحت الأرض، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن قدرة أي هجوم عسكري على إحداث التأثير المطلوب فيها.