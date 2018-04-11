حدث في مثل هذا اليوم 11 أبريل

حدث فى مثل هذا اليوم 11 أبريل :





685 - مبايعة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان خليفةً للمسلمين.

1130 - وقوع معركة البحيرة بين الموحدين والمرابطين في المغرب.

1241 - الجيش المغولي يهزم نظيره المجري في "موقعة موهي".

1814 - نابليون بونابرت يتنازل عن العرش للمرة الأولى.

1919 - تأسيس منظمة العمل الدولية.

1956 - الحكومة الفرنسية تقرر إرسال أكثر من مئتي ألف جندي من أفراد الاحتياط إلى الجزائر وذلك لكبح الثورة التي كانت تتصاعد بقيادة جبهة التحرير الوطني.

1970 - مركبة الفضاء أبولو 11 تنطلق إلى الفضاء.

1979 - الإطاحة بالرئيس الأوغندي عيدي أمين.

1982 - اقتحام المسجد الأقصى من قبل مجموعة من الصهاينة بقيادة مائير كاهانا.

1990 - اتفاق أمريكي / سوفيتي على تدمير ثمانية بالمائة من مخزون الأسلحة الكيميائية.

2001 - الصين تطلق سراح طاقم طائرة تجسس أمريكية هبطت اضطراريًا بعد ارتطامها في الجو مع مقاتلة صينية.

2006 - الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يعلن أن بلاده نجحت بتخصيب اليورانيوم لاستخدامه في الأغراض السلمية، وقد أثار هذا الإعلان ضجة في العالم.

2010 - بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية السودانية في أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 سنة.

2011 - عملية عسكرية تؤدي إلى اعتقال رئيس كوت ديفوار السابق لوران غباغبو وتسليمه إلى سلطات الرئيس المنتخب الحسن واتارا.