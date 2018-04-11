حدث في مثل هذا اليوم 11 أبريل

حدث فى مثل هذا اليوم 11 أبريل :
685 - مبايعة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان خليفةً للمسلمين.
1130 - وقوع معركة البحيرة بين الموحدين والمرابطين في المغرب.
1241 - الجيش المغولي يهزم نظيره المجري في "موقعة موهي".
1814 - نابليون بونابرت يتنازل عن العرش للمرة الأولى.
1919 - تأسيس منظمة العمل الدولية.
1956 - الحكومة الفرنسية تقرر إرسال أكثر من مئتي ألف جندي من أفراد الاحتياط إلى الجزائر وذلك لكبح الثورة التي كانت تتصاعد بقيادة جبهة التحرير الوطني.
1970 - مركبة الفضاء أبولو 11 تنطلق إلى الفضاء.
1979 - الإطاحة بالرئيس الأوغندي عيدي أمين.
1982 - اقتحام المسجد الأقصى من قبل مجموعة من الصهاينة بقيادة مائير كاهانا.
1990 - اتفاق أمريكي / سوفيتي على تدمير ثمانية بالمائة من مخزون الأسلحة الكيميائية.
2001 - الصين تطلق سراح طاقم طائرة تجسس أمريكية هبطت اضطراريًا بعد ارتطامها في الجو مع مقاتلة صينية.
2006 - الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يعلن أن بلاده نجحت بتخصيب اليورانيوم لاستخدامه في الأغراض السلمية، وقد أثار هذا الإعلان ضجة في العالم.
2010 - بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية السودانية في أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 سنة.
2011 - عملية عسكرية تؤدي إلى اعتقال رئيس كوت ديفوار السابق لوران غباغبو وتسليمه إلى سلطات الرئيس المنتخب الحسن واتارا.
2016 - مجلس الوزراء السعودي يُعيد تنظيم عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر وذلك عبر الحد من صلاحيَّاتها التنفيذيَّة ودفعها إلى التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن الداخلي السُعوديَّة الأُخرى.