ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مانويل جوزيه: عبدالله السعيد لا يشبه تريكة أو بركات ..فيديو

السبت 22/سبتمبر/2018 - 03:31 ص
مانويل جوزية
مانويل جوزية
عمرو ابوبكر
أكد مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي، أن عبد الله السعيد لا يشبه أبو تريكة أو بركات لذلك استمر جالس على مقاعد البدلاء فترة طويلة لأنه لم يكن له دور في ظل وجود الثنائي بركات وتريكة، ولكن مشاركة الدون في بدايته كانت جيدة واستمر ليصبح الأفضل في سنة واحدة.

وأضاف جوزيه خلال تصريحاته مع زكريا ناصف في برنامج " الماتش" المذاع على فضائية صدى البلد، أنه غير متابع جيد للأهلي في الفترة الحالية لذلك لا يعلم مدى براعة ناصر ماهر لكي يصبح بديلا لعبد الله السعيد.

وأشار جوزيه الى أن، تواجد أو رحيل عبد الله السعيد عن الأهلي لن يقلل من قيمة المارد الأحمر الكبيرة وتوظيف اللاعبين خلال هذه الفترة مسؤولية المدير الفني الحالي.

ترشيحاتنا

وزراء حكومة ماي ينقلبون عليها بسبب البريكاست

زكريا ناصف وهاني حتحوت في أولى حلقات الماتش على صدى البلد.. فيديو

شاهد.. مسن وابنه يقتلان جارهما بسبب القمامة

حمدى رزق: مبادرة مصر خالية من العشوائيات الخطرة تؤتي ثمارها

فضيحة جديدة تكشف ولاء النظام القطري للاحتلال الإسرائيلي

تسلم الأيادي تستقبل الرئيس السيسي في نيويورك

استقبال حار من الجالية المصرية للرئيس السيسي في نيويورك.. فيديو وصور

للمرة الثانية.. نيويورك تايمز تستفز ترامب: مسئول بارز يخطط لعزل الرئيس

80 صورة من عزاء شقيق أبو شقة بحضور رجال السياسة والرياضة

مانويل جوزيه يوجه رسالة مؤثرة لجمهور الأهلي.. فيديو

خبير استراتيجي: السادات جند عشرات الضباط للعمل خلف خطوط العدو

زكريا ناصف يعلن عن دعم سيراميكا كليوباترا للموهوبين عبر صدى البلد.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..20 صورة تكشف تفاصيل جديدة في ترميم ضريح زين العابدين الأثري

شخص في زى الأزهر يثير الجدل بمهرجان الجونة السينمائي.. صور

وزيرة السياحة ونجوم الفن في العرض الخاص لـ يوم الدين بـ الجونة السينمائي..صور

قرية أبو زعبل تغرق في الصرف الصحي ..صور

شيرى عادل ومحمد أبو داوود في عزاء جميل راتب..فيديو وصور

فيديو

عبدالحفيظ:الخطيب رئيس المنظومة الكروية الاعظم في إفريقيا..فيديو
فى أقل من نص ساعة حضري بفتيك وطبق السوتيه بهذه الطريقة
مانويل جوزيه: عبدالله السعيد لا يشبه تريكة أو بركات ..فيديو
طريقة سهلة لعمل شوربة دجاج بالمشروم والكريمة
أستاذة باطنة: المصريون أكثر شعوب العالم إصابة بالسكري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة العودة بين الاهلى وحوريا الغينى فى دوري أبطال إفريقيا ؟

توقعاتك لمباراة العودة بين الاهلى وحوريا الغينى فى دوري أبطال إفريقيا ؟