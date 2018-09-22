مانويل جوزيه: عبدالله السعيد لا يشبه تريكة أو بركات ..فيديو

أكد مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي، أن عبد الله السعيد لا يشبه أبو تريكة أو بركات لذلك استمر جالس على مقاعد البدلاء فترة طويلة لأنه لم يكن له دور في ظل وجود الثنائي بركات وتريكة، ولكن مشاركة الدون في بدايته كانت جيدة واستمر ليصبح الأفضل في سنة واحدة.



وأضاف جوزيه خلال تصريحاته مع زكريا ناصف في برنامج " الماتش" المذاع على فضائية صدى البلد، أنه غير متابع جيد للأهلي في الفترة الحالية لذلك لا يعلم مدى براعة ناصر ماهر لكي يصبح بديلا لعبد الله السعيد.



وأشار جوزيه الى أن، تواجد أو رحيل عبد الله السعيد عن الأهلي لن يقلل من قيمة المارد الأحمر الكبيرة وتوظيف اللاعبين خلال هذه الفترة مسؤولية المدير الفني الحالي.