البابا تواضروس يسيم كاهن بكنيسة العذراء والأنبا بيشوي بلندن نيوچيرسي قمصًا.. صور

تمم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية طقس رسامة القس بيشوي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي، لندن، ولاية نيوچيرسي، قمصًا.



جاء ذلك خلال القداس الذي أقيم بالكنيسة ذاتها صباح أمس.



وقال قداسة البابا لشعب الكنيسة المشارك في صلوات القداس: "أنا مبسوط إني آتي كنيستكم الجميلة وعرفت إنكم تعبتم في تجهيزها.



وأضاف: ربنا يعوض تعب أبونا بيشوي وأبونا رافائيل وتعبكم أنتم أيضًا وخدمتكم جميلة. والشباب أولادكم اللي طالعين عايزين أبونا كمان، نصلي ونبحث عن شماس يترسم وينضم لأبونا بيشوي شيخ الكنيسة الوقور. هانتظركم تصلوا وربنا يرسل الشخص المناسب.



وأضاف :"شهر نوفمبر القادم عندنا رسامة كهنة للمهجر ممكن نرسمه، ويقضي الأربعين يوم فى دير من أديرتنا الجميلة.



وعن الكنيسة قال قداسته: كنيستكم جميلة، أول مرة أشوف أبواب نحاس ربنا يبارككم واجتهدوا تكملوا.

وسأل قداسته القمص بيشوي عن عدد الأسر التى يخدمها فأجاب أنها ١٢٣ أسرة.



وعلق قداسته "جميل إن الراعى يكون عارف كل أولاده.