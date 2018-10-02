محافظ كفر الشيخ: لا وطن بدون جيش قوي يحميه.. صور

زار الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم، قيادة المحطة العسكرية بسخا، لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى الـ 45 بانتصارات أكتوبر المجيدة.



وأهدى محافظ كفرالشيخ، وومساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، والمستشار العسكري، درع محافظة كفرالشيخ هدية تذكارية نيابةً عن أهالي كفرالشيخ إلى اللواء أركان حرب على عشماوى، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، تعبيرًا عن تقدير وشكر أهالى كفرالشيخ على دعمه الدائم للمحافظة.



وقدم"طه"، التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد الذي حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة في يوم مجيد خالد سيظل في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز.



وقال المحافظ، إن انتصارات أكتوبر العظيمة شهد لها العالم أنها لم ولن تتكرر فى تاريخ الحروب العسكرية على مستوى العالم، مضيفًا: لا وطن بدون جيش قوى يحميه".