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أخبار العالم

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية غرب نابلس ويطردون قاطفي الزيتون

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
أ ش أ
اقتحم مستوطنون إسرائيليون ، اليوم /الجمعة/ المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وطردوا قاطفي الزيتون من المنطقة.

وقال محمد عازم رئيس بلدية سبسطية، لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أمنت الحماية للمستوطنين وقامت بإطلاق قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لعملية الاقتحام، وطردوا العاملين في الزيتون من المنطقة الأثرية بالبلدة، مشيرا لتعرض البلدة لاقتحامات متكررة من جيش الاحتلال ومستوطنيه، خاصة المنطقة الأثرية.

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