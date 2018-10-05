بكري: لا يمكن نسيان أبطال أكتوبر والمقاومة الشعبية بسيناء.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لا يمكن نسيان أبطال القوات المسلحة الذين بذلوا كل غال ونفيس أثناء حرب أكتوبر 73، أمثال المشير أحمد إسماعيل، الفريق سعد الشاذلى، الفريق محمد فوزى، الفريق عبد المنعم رياض، المشير الجمسى، المشير محمد على فهمى.



وأكد "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أبطال أكتوبر 73 ضحوا بلا حدود وكان همهم الوحيد تحرير سيناء، وقاتلوا من أجل مستقبل أجيال مصر.



وتابع "بكرى" لا يمكن أن ننسى أيضا دور أهالى سيناء "منظمة سيناء العربية" و"جمعية المجاهدين" الذين شكلوا مقاومة شعبية صلبة ضد الغزاة وقدموا أرواحهم فداء من أجل هذا الوطن.