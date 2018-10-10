ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

تعرف على فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 12:36 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ينبغي على العقلاء أن يحرصوا على إدراك التكبيرة الأولى «تكبيرة الإحرام» مع الإمام، وعدم التفريط في الأجر الحاصل منها.

واستشهد المجمع، عبر صفحته بـ«فيسبوك» بما روى الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ».

جدير بالذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ترديد دعاء استفتاح الصلاة وهو الأمر الذي يغفله الكثير من المصلين ومن الأحاديث الواردة في استفتاح الصلاة ما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد".

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية غدا وسقوط الأمطار على السواحل الشمالية

مقتل 43 من الجيش والشرطة بعد تفجير مقر انتخابي في أفغانستان

الحكومة: الشركة الصينية لم تنسحب من العاصمة الإدارية الجديدة

أبو العزايم: الاستثمار في الصحة النفسية لصغار السن هو الأفضل.. فيديو

دينا تتعهد بالاحتشام وتؤكد: ناس قالولي إن سعد الصغير وراء خلافي مع السبكي

دينا تبكي على الهواء لهذا السبب.. فيديو

في اليوم العالمي للصحة العقلية .. تعيين أول وزيرة في العالم لمنع الانتحار ببريطانيا

الحكومة توضح حقيقة الحذف العشوائي للمواطنين من البطاقات التموينية

الحكومة تنفي ٨ شائعات في ٨ أيام.. فيديوجراف

إعصار مايكل المدمر يغلق 40% من إنتاج النفط الأمريكي بخليج المكسيك

الحكومة تنفي خصخصة مستشفى العباسية للصحة النفسية

في عيد ميلاد شيرين.. تعرف على ابنتها الفنانة الشابة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد القناة الخامسة البريطانية تنهى تصوير مشاهد لفيلم وثائقى بأسوان .. صور

ننشر صورا جديدة لزيارة الرئيس السيسي لليونان

أجمل 20 صورة لنجمات هوليوود على السجادة الحمراء بـAmerican Music awards

عزيز علوان.. فنان مغربي يعيد تدوير المعادن لصنع منحوتات: نفسي أبقى عالمي.. صور

كيت ميدلتون تعود بعد الولادة بملابس قديمة.. وهذا سعرها

فيديو

خطوات زراعة المانجو في المنزل مع نجلاء الشرشابي
باحث: الترويج للاقتصاد وجذب الاستثمار محور جولات السيسي الخارجية .. فيديو
حجازى: القمة المصرية القبرصية اليونانية ناجحة وتحقق أهدافها..فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟