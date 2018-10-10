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مرأة

شاهد .. أنغام فى إطلالة ناعمة خلال أحدث جلسة تصوير لها

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:54 م
أنغام بإطلالة ناعمة
أنغام بإطلالة ناعمة في أحدث جلسة تصوير لها.. صور
آية التيجي
ظهرت المطربة أنغام بإطلالة انيقة وجذابة للغاية، في احدث صور لها انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اعجابا كبيرا من قبل كل متابعيها.

وارتدت الفنانة انغام فستانا باللون الأزرق اللامع، بتصميم الكتف كتف، ويبرز احد اقدامها، والذي أبرز من جمالها بشكل كبير، وتناسب مع ثنايا جسدها الرشيق.

وتركت انغام شعرها منسدلا بشكل عشوائي، وهو ما يتلاءم مع إطلالتها بشكل كبير، بالاضافة الى اختيارها ميكب هادى للغاية يتناسب مع ملامحها الرقيقة، وهو ما أبرز من إطلالتها، وقد وقع على الميك اب الخاص بها الميك اب ارتيست علاء التونسي.

ولم تتكلف انغام في ارتداء الاكسسورات فقد اختارت بعض الاكسسوارات الناعمة، فقد ارتدت اسواره وقرطين مع خاتم باللون الاصفر الناعم، وهو ما أتم اطلالتها، اضاف اليها شكلا ناعما ومميزا.

واليكم الصور التي نشرت عبر الفيس بوك، ولاقت اعجابا كبيرا من قبل جميع متابعيها..
شاهد .. أنغام فى إطلالة ناعمة خلال أحدث جلسة تصوير لها
شاهد .. أنغام فى إطلالة ناعمة خلال أحدث جلسة تصوير لها
شاهد .. أنغام فى إطلالة ناعمة خلال أحدث جلسة تصوير لها

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