الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني وتهدد بالرد المناسب

استدعت الخارجية الإيرانية السفير الألماني في طهران بسبب قرار محكمة ألمانية بتسليم دبلوماسي إيراني إلى بلجيكا.



وذكرت صحيفة "آي إف بي" الإيرانية، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قال إن السفير الألماني مايكل كول بيرشتولد قد تم استدعاؤه احتجاجا على قرار المحكمة الألمانية، باعتقال وتسليم الدبلوماسي إلى بروكسل.



وأضاف أن مساعد وزير الخارجية للشؤون الاوروبية أعرب عن احتجاج إيران، واكد ان هذه الخطوة لها جذورها التي ترتبط بأعداء البلاد، وأعداء العلاقات الإيرانية الأوروبية.



وتابع قاسمي أنه ليس هناك شك في أن جماعة "مجاهدي خلق" المعارضة التي وصفها بالإرهابية، وتتخذ من فرنسا مقرا لها، لعبت الدور الرئيسي في هذه المؤامرة بالاشتراك مع النظام الصهيوني.



وأكد أن المؤامرة جزء من خطة أكبر تهدف إلى توتر العلاقات القائمة بين إيران وأوروبا.



وشدد على أن سلوك ألمانيا تجاه الدبلوماسي الإيراني يقف ضد جميع الحقوق الدبلوماسية المقبولة في العالم ، وأن إيران تدعو إلى إعادة ديبلوماسييها فورا.



وتعهد بأن تتخذ إيران إجراء مناسبًا بشأن قرار البلد الأوروبي في الوقت المناسب.



كانت محكمة المانية قد قضت بتسليم الدبلوماسي الإيراني أسد الله السعدي إلى بلجيكا بعد ان اتهم بالتورط في تفجير فاشل في فرنسا، وتقول بلجيكا إنه تم اعتقال الدبلوماسي الإيراني مع رجل يبلغ من العمر 38 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 33 عامًا يشتبه في قيامهما بالتخطيط لهجوم بالقنابل على التجمع السنوي لمنظمة مجاهدي خلق في باريس.