سبايدر مان .. طفل حاول القفز من الطابق الرابع فى 6 أكتوبر.. فيديو

أنقذت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، طفلا حاول القفز من الطابق الرابع بإحدى العمارات المتواجدة بمنطقة 6 أكتوبر.



تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من أحد المواطنين، تفيد محاولة قفز طفل من الطابق الرابع بمنطقة أكتوبر، على الفور هرعت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إنقاذ الطفل.



وتبين أن والدة الطفل كانت فى العمل وأغلقت باب الشقة على طفلها، فحاول الخروج من المنزل فقرر تقليد حركة سبايدر مان والقفز من أعلى البلكونة.

