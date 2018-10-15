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فن

سعد الصغير يكشف عن حمل نجمة مسرح مصر

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:38 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
كشف المطرب سعد الصغير عن حمل الفنانة ويزو "دينا محسن" نجمة مسرح مصر وذلك بعد أن علق على إحدى الصور التي تم تداولها عبر موقع انستجرام لها.

وقال سعد الصغير فى تعليقه : ""يارب يسعدك، أطيب حد شفتو وأنا لي شرف إني اشتغلت معاكي في مسرح مصر، أخوك سعد الصغير ولازم تعزميني في السبوع عشان أجيب الفرقه ونعملك أحلى سبوع وربنا يقومك بألف ألف سلام".

يذكر أن الممثلة دينا محسن الشهيرة بويزو احتفلت بزفافها على شريف حسني في أحد الفنادق الكبرى يوم 20 نوفمبر 2017.

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