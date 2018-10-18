رجال السلة بالأهلي يخسر أمام هومنتمن في بطولة الحريري

خسر الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي، من هومنتمن اللبناني، في ثاني مبارياته ببطولة الحريري الودية الدولية التي تقام في لبنان.



وقدم الفريق مباراة قوية وأداءً مميزًا للغاية. بينما نجح الفريق اللبناني في الفوز بنتيجة ٨٧-٨١.



وأشاد الجميع بالأداء المميز للفريق، خاصة من جانب المستشار محمد مصلح، المستشار السياسي للسفارة المصرية في لبنان.