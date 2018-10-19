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رياضة

ناصف: تراجع الأداء البدني لمصر بمونديال روسيا يحدث لمنتخبات العالم

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:46 م
صدى البلد
نور عادل
كشف زكريا ناصف، لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي السابق، عن السبب الرئيسي وراء تراجع الاداء البدني للمنتخب المصري خلال منافسات كأس العالم للاندية 2018 بروسيا.

وقال زكريا ناصف خلال برنامجه "الماتش" المذاع عبر فضائية صدى البلد ان تراجع الاداء البدني في منافسات كاس العالم امر طبيعي وعلى مستوى منتخبات العالم اجمع وليس منتخب مصر فقط.

واضاف:" الامر يأتي بسبب ان بطولة كأس العالم تأتي في نهاية الموسم وبعد موسم كبير جدا للاعبين المشاركين في كافة البطولات المحلية والقارية وهو ما يؤثر على مستواهم البدني في نهاية الموسم.
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