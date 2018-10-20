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رياضة

هجوم ناري من زكريا ناصف على كوبر بسبب تقرير فيفا عن مونديال روسيا

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:18 ص
صدى البلد
نور عادل
شن زكريا ناصف، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجوم ناري على الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، وذلك بسبب تقرير الاتحاد الدولي عن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2018 بروسيا.

واستعرض زكريا ناصف عبر برنامجه الماتش المذاع عبر فضائية صدى البلد الأرقام السلبية التي حققها منتخب مصر خلال كأس العالم متعجبًا من كل تلك الأرقام السلبية.

وعلق زكريا ناصف موجهًا حديثه لكوبر :" لا اعلم ما كل تلك الأرقام السلبية..ماذا كان المنتخب يفعل في روسيا يا كوبر!".

وكانت مجموعة التحليل الفني التابعة لاتحاد الكرة الدولي قد نشرت تقريرا مفصلا عن بطولة كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو الماضيين.
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