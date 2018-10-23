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حوادث

سائق توك توك يمزق جسد صديقه بسبب 500 جنيه في المطرية.. والمتهم يمثّل الجريمة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:57 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
كتب محمد صبرى
أنهى سائق توك توك حياة صديقه بسبب الخلاف على 500 جنيه وبرشام مخدر فى المطرية ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المطرية العام وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإخطار النيابة العامة التى انتقلت لمناظرة الجثة وأمرت بتشريحها كما اصطحبت المتهم فى حراسة أمنية مشددة لتمثيل جريمته بعرب الحصن بالمنطقة.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا بالعثور على جثة شاب ملقاة بالطريق العام بعرب الحصن وعلى الفور انتقل رجال المباحث بقيادة العميد محمود هندى رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة لمسرح الجريمة وتبين ان الجثة لشاب فى العقد الثانى من العمر وأن صديقه سائق توك توك وراء قتله للخلاف على برشام مخدر و500 جنيه شراكة فى التوك توك وتم ضبط المتهم .

تم نقل الجثة الى مستشفى المطرية العام حيث وجه الدكتور محمد صفى الدين بإعداد تقرير طبى بحالة القتيل وتبين انه توفى بسبب 5 طعنات نافذة فى أنحاء متفرقة بالجسم ، وتولت النيابة التحقيق.
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