الإسماعيلي راحة من التدريبات قبل الاستعداد للرجاء المغربي

منح الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الاسماعيلي بقيادة البرازيلي جورفان فييرا، اللاعبين راحة سلبية من المران اليوم الأربعاء ولمدة 24 ساعة، وذلك بعدما تمكن من تحقيق الفوز على المقاولون العرب والتأهل إلي ربع نهائي كأس مصر يوم امس الثلاثاء.



ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته الجماعية يوم الغد الخميس فى إطار استعداداته لمواجهة الرجاء المغربى خلال منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.



ويسعى الإسماعيلى لتحقيق نتيجة إيجابية كبيرة خلال اللقاء الذى سيقام على ملعبه مساء الإثنين المقبل تسهل من مهمته فى مباراة الإياب بالمغرب لاستكمال مشواره العربى.