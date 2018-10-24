ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الإسماعيلي راحة من التدريبات قبل الاستعداد للرجاء المغربي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:32 ص
الاسماعيلي
الاسماعيلي
نور عادل
منح الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الاسماعيلي بقيادة البرازيلي جورفان فييرا، اللاعبين راحة سلبية من المران اليوم الأربعاء ولمدة 24 ساعة، وذلك بعدما تمكن من تحقيق الفوز على المقاولون العرب والتأهل إلي ربع نهائي كأس مصر يوم امس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته الجماعية يوم الغد الخميس فى إطار استعداداته لمواجهة الرجاء المغربى خلال منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.

ويسعى الإسماعيلى لتحقيق نتيجة إيجابية كبيرة خلال اللقاء الذى سيقام على ملعبه مساء الإثنين المقبل تسهل من مهمته فى مباراة الإياب بالمغرب لاستكمال مشواره العربى.
loading...

ترشيحاتنا

زراعة النواب: مفيش تلاجة تاجر مفيهاش بطاطس.. والمحتكر أخطر من الإرهابي

اقضي على الهالات السوداء مهما كان سببها بهذه الوصفة

الحكومة السودانية تكشف عن حجم إنتاجها من الذهب في 2018

مخرج يوم الدين وصاحبة أطول غطسة وأحمد العوضي ضيوف منى الشاذلي.. الليلة

أحمد السيد: تسببت في إصابة مانويل جوزيه.. فيديو

كيف تكفر ذنوب الغيبة والنميمة.. علي جمعة يجيب

قناع لحل كافة مشاكل البشرة وتنظيفها بسهولة

علي جمعة ترك محطة إذاعة القرآن الكريم لحراسة النائم غير صحيح

ترامب يتصدر.. 256 مليون دولار تكلفة إعلانات سياسية على فيسبوك بأمريكا

الأنصاري يكشف تفاصيل توصيل 5000 وصلة مياه شرب لمحافظة سوهاج

تأجيل أول موعد لإبحار السفينة تيتانك 2

صحيفة إيطالية: رحلات النيل في الأقصر والأخرى بسيناء سفر عبر الزمن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

استشاري تخاطب توجه نصائح للأسرة لحماية الأبناء من إدمان الإلكترونيات
زراعة النواب: مفيش تلاجة تاجر مفيهاش بطاطس.. والمحتكر أخطر من الإرهابي
خبير أمن معلوماتي يحذر: الألعاب الالكترونية للأطفال في مصر مخترقة.. فيديو
نشوى عادل: الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا إدمان إلكتروني.. فيديو
الزراعة: ننتج 6 ملايين طن بطاطس وضعاف النفوس يعطشون السوق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟