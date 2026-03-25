نتنياهو: مصممون على فعل كل شيء لتغيير الواقع في لبنان بشكل جذري

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال حوار مع مسؤولي مستوطنات الشمال، إن ملف التعامل مع حزب الله لا يزال في صدارة الأولويات، مشيراً إلى أنه مرتبط بما وصفه بالحملة الأوسع ضد إيران، والتي قال إنها ما تزال مستمرة "على قدم وساق" رغم ما يتم تداوله في وسائل الإعلام.

وأكد نتنياهو أن حكومته مصممة على بذل كل ما في وسعها لتغيير الوضع في لبنان تغييرا جذريا، في إشارة إلى التطورات الأمنية على الحدود الشمالية.

وأضاف في خطابه أمام مسؤولي المستوطنات: "أطلب منكم العمل بكل الوسائل لمنع نزوح السكان من مجتمعاتهم"، موضحاً أن إسرائيل تعمل على توسيع ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية" بهدف إزالة خطر الصواريخ المضادة للدبابات عن البلدات والمناطق الحدودية.