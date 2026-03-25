الرئيس السيسي: لدينا فرصة لصناعة دولة الفنون والإبداع.. ومراجعة الدراما ضرورة لترسيخ القيم المجتمعية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لبناء “دولة الفنون والإبداع”، على غرار ما تحقق في مجالات أخرى، مشيرًا إلى أن الإمكانات البشرية والثقافية التي تتمتع بها الدولة تؤهلها لتكون رائدة في هذا المجال.

احتفالية تكريم الأمهات المثاليات

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات، حيث أوضح أن مصر التي تضم أكثر من 100 مليون مواطن، لديها فرص كبيرة في مختلف القطاعات، إلا أن هذه الفرص قد لا تصل دائمًا إلى أصحاب المواهب والمهارات، وهو ما يتطلب مزيدًا من الاهتمام لاكتشاف ودعم الكفاءات.

وأضاف الرئيس أنه سبق أن تحدث منذ نحو عامين عن ضرورة تطوير المحتوى الدرامي، مشيرًا إلى أن بعض الأعمال تقدم نماذج غير إيجابية أو أنماطًا غير لائقة في العلاقات، خاصة بين الرجل والمرأة، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة.

ترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية

وشدد السيسي على أهمية أن تسهم الدراما والفنون في ترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية، وفي مقدمتها الاحترام المتبادل، مؤكدًا أن تطوير هذا القطاع لا يقتصر على الترفيه فقط، بل يمتد ليكون أداة فاعلة في بناء الوعي وتعزيز الهوية.

الاهتمام بالفنون والإبداع

واختتم الرئيس تصريحاته بالتأكيد على أن الاهتمام بالفنون والإبداع يمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان المصري، ويعكس قوة الدولة الناعمة وقدرتها على التأثير محليًا وإقليميًا.

