ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تدريبات منفردة لـ فتحي في الأهلي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:33 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أدي أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة بالجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

واكتفى فتحي بأداء تدريبات تأهيلية وبدنية في “الجيم” وتدريبات الجري حول الملعب، تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي التي تقام يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ16 بكأس زايد للأندية أبطال العرب.
loading...

ترشيحاتنا

قهوة حسن الأسمر.. فنان شعبي خلدت ذكراه بين أهالي العباسية.. فيديو

نتنياهو يكشف مخطط الانقلاب في إسرائيل بقيادة وزير سابق

قرار عاجل من الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

حارس المقاصة يكشف تفاصيل محاولة اعتداء مدرب وادي دجلة

موافقة مبدئية على 50 ألف مشجع لمباراة ذهاب الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

وزير التعليم يصدر قرارين جديدين للمعلمين

تامر حسنى يرزق بمولوده الثالث فى أمريكا خلال رحلة العلاج

الأهلى يتأهل إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية لليد على حساب أغادير المغربي

النيابة تطالب بأقصى عقوبة للمتهم بقتل طفليه في ميت سلسيل.. فيديو وصور

ميجان ماركل تتعرض لموقف محرج.. ورواد السوشيال ميديا يسخرون: نسيت التيكت .. صور

الرئيس السوداني: إلغاء الحظر على المنتجات المصرية .. فيديو

أحمد عيد عبدالملك لحسام حسن: اللى على راسه بطحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوأ 5 وظائف فى العالم لـ 2018 .. صور

الطقس السيء يتسبب في سقوط شجرة على سيارة ملاكي بالمهندسين.. صور

مصرع وإصابة 4 أفراد فى سقوط سيارة من أعلى كوبرى الفنجرى.. صور

ميجان ماركل تتعرض لموقف محرج.. ورواد السوشيال ميديا يسخرون: نسيت التيكت .. صور

ضبط شخص بأسوان لقيامه بإدارة موقع لاستخراج الذهب.. صور

فيديو

الشويمي: السيسي يولي اهتماما كبيرا بالعلاقات المصرية السودانية.. فيديو
التنمية المحلية تعلن الخط الساخن لمبادرة صوتك مسموع..فيديو
شاهد.. رد فعل زوج شيماء سيف بعد اتهامها له بعدم حبها
هركي: ثروات مصر والسودان قادرة على تغذية العالم العربي بأكمله..فيديو
قهوة حسن الأسمر.. فنان شعبي خلدت ذكراه بين أهالي العباسية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟