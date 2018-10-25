تدريبات منفردة لـ فتحي في الأهلي

أدي أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة بالجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.



واكتفى فتحي بأداء تدريبات تأهيلية وبدنية في “الجيم” وتدريبات الجري حول الملعب، تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل.



ويستعد الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي التي تقام يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ16 بكأس زايد للأندية أبطال العرب.