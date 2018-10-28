نادي القضاة يوجه رسائل ساخنة في واقعة التعدي على قاضي بمحكمة ملوي

أكد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أن مجلس الإدارة تابع ببالغ الأسف والاهتمام واقعة الاعتداء على أحد القضاة أثناء مباشرة عمله بمحكمة ملوي منذ اللحظة الأولى مرورا بضبط وإحضار المحامي المتهم وصولا إلى صدور قرار النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر.





وأضاف النادي في بيانه، وإذ يؤكد النادي أن تلك الواقعة لا تمثل إهانة للمقام الرفيع للقاضي المعتدى عليه وحسب إنما هي إهانة لقضاء مصر الشامخ بأكمله بل وإهانة لكل سلطات الدولة جمعاء، وتمثل اعتداء سافرا على أهم مؤسسات الدولة وهي السلطة القضائية التي أناط بها الدستور إقامة العدل ورد الحقوق وحفظ الكرامات وَمِمَّا يزيد الأمر سوءا أن مرتكب تلك الواقعة هو أحد المنتسبين لنقابة المحامين، إذ نال بتصرفه مهنة المحاماة السامية بفعلة لم نعهدها من رجالها الشرفاء من قبل مما ترسخ معه الواقعة على النحو السالف بيانه تفشي ظاهرة شريعة الفوضى وغياب القانون.





وتابع النادي، الأمر الذي يستلزم معه وقفة حاسمة من الدولة لحماية مؤسساتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع تكرار تلك الوقائع المسيئة، ووجه نادي القضاة عدة رسائل، أولها للسلطة التشريعية، مطالبًا أن تتبنى تعديل تشريعي في قانون العقوبات بتغليظ العقوبة المقررة لتلك الجرائم الخاصة بإهانة القضاء ورجاله بأن يكون الجزاء رادعا لكل من تسول له نفسه التجرؤ على قدس القضاء.





وتابع نادي القضاة في بيانه: رسالة للسلطة التنفيذية، أن تنهض ممثلة في وزارة الداخلية بمسئولياتها في تأمين كافة دور القضاء والمحاكم التأمين الكافي لمباشرة رسالتهم دون وجل وبما يحفظ هيبة القضاة وكرامتهم.





كما بعث النادي برسالة لنقابة المحامين، قائلًا: « يثمن نادي قضاة مصر موقف نقابة المحامين العريقة استنكارها للواقعة ويهيب بها أن تعمل بكل طاقاتها على مواجهة تلك الحوادث الفردية بالقرارات الحاسمة والمناسبة والتوعية اللازمة حفاظا على علاقات الاحترام المتبادل وقيم الرقي التي كانت تسود بين الطرفين حرصا على حسن سير العدالة».





وبعث النادي برسالة إلي القضاة، مؤكدًا أن أعضاء مجلس الإدارة علي يقين أنكم ستظلوا على عهدكم متمسكين بقيمكم القضائية في أداء رسالتكم السامية بكل عزة وكرامة هيبة لا ينال منها مثل تلك الوقائع التي سيلقى مقترفوها الجزاء الرادع.





واختتم النادي رسالة موجهًا حديثه إلي القاضي المعتدي عليه وأعضاء الدائرة، جاء بها « رغم كل هذه الأحداث عاودتم انعقاد الجلسة والنظر في الدعاوى المطروحة عليكم تزينكم مهابة القاضي متشحين بجلال الرسالة وعظم التكليف لم ينل هذا التصرف الممجوج منكم ومن منصتكم الشامخة ولم يحرك في ثباتكم وإيمانكم برسالتكم العظيمة بأنكم ظل الله في الأرض قيد أنملة , فأكملتم الجلسة غير عابئين بفعل موتور استبلتم حيال الرد عليه القانون لتعطوا المثل والأنموذج أن أولى الناس باتباع القانون هم أصحابه والناطقين بالحق يوم بعد يوم».



