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رياضة

مران خفيف للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا خفيفا مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها الجمعة المقبل في ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا التي ستقام باستاد الجيش المصري في برج العرب.

وكان الجهاز الفني قد رفض منح لاعبيه راحة سلبية بعد التعادل الإيجابي مع الوصل الإماراتي 2-2 في ذهاب دور الـــ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

ويخوض مجموعة اللاعبين التي شاركت في مباراة الوصل مرانًا خفيفًا، فيما يقود باتريس كارتيرون مرانا بدنيا وفنيا قويا للمجموعة الباقية.
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