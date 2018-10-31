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حوادث

الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات التكميلية للدوائر المتوفى نوابها.. الاثنين

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:43 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
عمرو خليفة و جودت عيد:
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرا صحفيا فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الاثنين المقبل؛ للإعلان عن الجدول الزمنى ومواعيد الانتخابات التكميلية التى ستعقد بالدوائر التى خلت مقاعدها بسبب وفاة نوابها؛ وهى دائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، ودائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، ودائرة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وناقشت الهيئة الوطنية الخطاب الذى تسلمته من مجلس النواب، والذى يتضمن إعلان خلو 3 مقاعد بالمجلس عن 3 دوائر، بعد وفاة 3 نواب خلال فترة الإجازة الصيفية للبرلمان، وهى مقعد دائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم بعد وفاة النائب أحمد عبد التواب، ودائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية بعد وفاة النائب رفعت داغر، ودائرة العريش بمحافظة شمال سيناء بعد وفاة النائب حسام الرفاعى وانتهت الهيئة إلى تحديد مواعيد الانتخابات وفتح باب الترشح وإجراء الانتخابات فى تلك الدوائر.
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