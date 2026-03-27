عمارة : الصورة المأخوذة عن المجتمع الإيراني ببعض وسائل الإعلام لا تعكس الواقع

قال السفير خالد عمارة، الرئيس الأسبق للبعثة الدبلوماسية لرعاية المصالح المصرية في طهران، إن الصورة التي تُقدَّم عن طبيعة المجتمع الإيراني في بعض وسائل الإعلام لا تعكس الواقع بشكل دقيق.

المجتمع الإيراني متنوع وأصوله لا تمنع الوصول للمناصب العليا

وأشار السفير خالد عمارة، الرئيس الأسبق للبعثة الدبلوماسية لرعاية المصالح المصرية في طهران، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هناك كتلة كبيرة داخل المجتمع الإيراني تنتمي إلى أصول فارسية، وهي كتلة مؤثرة ومتغلغلة في مختلف القطاعات، من بينها مجالات التجارة والنخب الفكرية والثقافية، ما يمنحها حضورًا واضحًا في الحياة العامة.

وأضاف السفير خالد عمارة، الرئيس الأسبق للبعثة الدبلوماسية لرعاية المصالح المصرية في طهران، أن المجتمع الإيراني يتميز بتنوعه، حيث تلعب المكونات الأخرى دورًا مهمًا إلى جانب الأغلبية الفارسية، في إطار ما وصفه بـ«المزيج المجتمعي» داخل البلاد.

ولفت عمارة إلى أن هذا التنوع لا يمثل عائقًا أمام الوصول إلى المناصب العليا، مستشهدًا بوصول علي خامنئي، المنحدر من أصول أذرية، إلى منصب المرشد الأعلى، وهو ما يعكس، أن الخلفية العرقية ليست العامل الحاسم في تولي المسؤوليات.

وأوضح أن معايير الاختيار داخل الدولة الإيرانية تقوم بدرجة كبيرة على الكفاءة المهنية والقدرة على الإنجاز، إلى جانب عنصر الولاء الذي يرتبط بطبيعة النظام السياسي منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979.