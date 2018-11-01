التموين تبدأ صرف مقررات شهر نوفمبر.. اليوم

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر نوفمبر، اعتبارًا من اليوم الخميس، من خلال شركتى الجملة "العامة والمصرية"، حيث يتم الصرف لبقالى التموين ومنافذ التوزيع، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية طوال الشهر الجارى، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.



يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، كما يوجد مخزون استراتيجى لمنتجات اللحوم وسلع السكر والزيت والأرز تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر، كما يتم توفير المقررات التموينية لأصحاب البطاقات شهريًا.