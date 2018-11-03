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اقتصاد

وزيرة الاستثمار: المشاركة العربية والأجنبية بمعرض بيزنكس شهادة ثقة لاقتصاد مصر

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:04 ص
سحر نصر
سحر نصر
علياء فوزى ومحمد يحيى
قالت د. سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، إنه في إطار دعم الدولة ورعايتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل للشباب والترويج للاستثمار في مصر، فإن الوزارة حرصت على رعاية مؤتمر ومعرض «بيزنكس 2018» وتقديم جميع أشكال الدعم من أجل إنجاح هذا الحدث الدولي الهام.

وكانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قد أعلنت رعايتها الرسمية للمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية الأول «بيزنكس 2018»، الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري بمركز المعارض والمؤتمرات «المنارة».

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي، أن وزارة الاستثمار تعتزم عرض خريطتها الاستثمارية، وبرامج الإصلاح في مصر، وأبرز المؤشرات حول نمو الاستثمار في الفترة الماضية بالحقائق والأرقام، خلال مشاركتها بالمعرض لتوضيح المسار المستقبلي للمستثمرين في مصر.

وأشارت «نصر» إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المعرض وتوفر الدعم لكل المشاركين فيه، كما توفر خدمات على أعلى مستوى للمشاركين فيه من خلال توفير تذاكر الطيران والإقامة على مدار أيام المعرض، في محاولة منها لتذليل المعوقات والتعرف على فرص الاستثمار بمصر وفتح المجال لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية مشاريع الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت أن هذا المعرض يمثل أهمية كبيرة على المستويين المحلي والدولي، ويحظى باهتمام كبير من الدولة ووزارة الاستثمار، مؤكدةً أن حرص الدول العربية والأجنبية على المشاركة بمثل هذه المعارض في مصر يشير إلى الثقة في الاقتصاد المصري خاصة بعد الإشادات الدولية التي حصلت عليها مؤخرا في عدة محافل اقتصادية عالمية.

وفي ذات السياق أعلنت غرفة التجارة السعودية بمكة المكرمة، عن اعتزامها تكريم د. سحر نصر، على هامش المعرض وإهدائها درع تذكاري مقدم من أعضاء الغرفة وذلك عرفانا بدورها البارز وجهودها المبذولة لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين، وحرصها على التواجد ودعم جميع المعارض والمؤتمرات التي تشهد تمثيلا وتواجدا عربيا كبيرا للتحاور وبحث فرص الاستثمار.
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