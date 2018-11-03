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أحمد موسى معاتبا وائل جمعة: لو أبو تريكة كان في الأستوديو كان جاب حق الأهلي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:12 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
عاتب الإعلامي أحمد موسى، الكابتن وائل جمعة بسبب عدم دفاعه عن النادي الأهلي عقب انتهاء المباراة أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي للمباراة في قناة بي إن سبورت القطرية.

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" مكنش قادر يتكلم إمبارح وضعيف ومعندوش حجة، وكنت اتمنى تواجد أبو تريكة في الأستوديو عشان ياخد حق الأهلي من كافة المتواجدين في الاستوديو التحليلي".

وتابع:" وائل جمعة كان سرحان وخايف على المرتب اللي بياخذه، وكان لازم يدافع عن فرقته، وأنا شفت كافة المتواجدين في القناة القطرية بتقسم عليه".
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