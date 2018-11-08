ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

صدمة .. محمد صلاح خارج قائمة أفضل لاعب بالجولة الرابعة لأبطال أوروبا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:36 م
صدى البلد
نور عادل
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة تواجد هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، وميلان بافكوف لاعب النجم الأحمر الصربي، ورياض محرز نجم مانشستر سيتي، وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وخلت القائمة من النجم الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى.

وتمكن هاري كين، من قيادة توتنهام هوتسبير للفوز على آيندهوفن الهولندي (2-1) بعد تسجيله لهدفي السبيرز.

بينا أحرز ميلان بافكوف هدفين ليقود النجم الأحمر لفوز تاريخي على ليفربول الإنجليزي (2-0). 

أما النجم الجزائري رياض محرز، فسجل هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين أمام شاختار دونيتسك في فوز السيتي (6-0).

وأخيرًا فإن كريم بنزيما سجل هدفين وصنع هدفا في فوز ريال مدريد بخماسية على فيكتوريا بلزن.
loading...

ترشيحاتنا

مصرع ضابط شرطة بدمياط فى حادث سيارة

مصرع تباع تحت عجلات سيارة نقل بطريق العلمين الدولي

مشروب قبل النوم يحرق الدهون وينسف الوزن الزائد بسرعة خارقة

شاهد.. أدلة تثبت كذب وتضليل قنوات الإخوان الفضائية

شاهد.. انهيار شاهد عيان أثناء روايته تفاصيل هجوم كاليفورنيا

انقلاب سيارة نقل مواد بترولية وإصابة السائق والتباع بعد احتراقها بالشرقية

مريضة نفسيا تلقى بنفسها من الطابق الخامس بدمنهور

رسالة الزعيم الراحل السادات أمام العالم فى احتفالات المولد النبوي

مسئول كويتي يقترح ضخ استثمارات في سيناء قيمتها 100 مليون دولار

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل موقعة الترجى فى النهائى الإفريقى

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتتوقع سقوط أمطار على معظم الأنحاء

الإفتاء ينتقد فتوى داعشية لقطع رؤوس المسيحيين ومصابي متلازمة داون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النقل تعقد ورشة عمل عن الرؤية السويدية للحد من حوادث الطرق.. صور

غادة والي تقدم واجب العزاء للبابا تواضروس في شهداء هجوم المنيا الإرهابي

تركيب أطراف صناعية لـ 16 نزيلا بالسجون من ذوي الإحتياجات الخاصة.. صور

فنادق سيوة كاملة العدد خلال مهرجان التمور

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. شيرين عبد الوهاب تتفوق على إيفانكا ترامب.. صور

فيديو

تعرف على توقعات محمود أبو الدهب لسيناريوهات لقاء الأهلي والترجي .. غدًا
الفرق بين الذكاء الاجتماعي والنفاق في بيئة العمل.. فيديو
المصري للإسكواش: نسعى لاستضافة مصر بطولة العالم للجامعات.. فيديو
وزيرة الصحة: 7.5 مليون مواطن خضعوا للمسح الطبي لفيروس سي خلال 35 يوما .. فيديو
إسماعيل عبد الغفار: نسير على خطى الرئيس السيسي في اهتمامه بالشباب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟