صدمة .. محمد صلاح خارج قائمة أفضل لاعب بالجولة الرابعة لأبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وشهدت القائمة تواجد هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، وميلان بافكوف لاعب النجم الأحمر الصربي، ورياض محرز نجم مانشستر سيتي، وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وخلت القائمة من النجم الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى .





وتمكن هاري كين، من قيادة توتنهام هوتسبير للفوز على آيندهوفن الهولندي (2-1) بعد تسجيله لهدفي السبيرز.





بينا أحرز ميلان بافكوف هدفين ليقود النجم الأحمر لفوز تاريخي على ليفربول الإنجليزي (2-0).





أما النجم الجزائري رياض محرز، فسجل هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين أمام شاختار دونيتسك في فوز السيتي (6-0).



