مائدة عشاء تجمع ترامب وأردوغان للمرة الأولى بعد أزمة القس برونسون.. صور

نشرت وكالة "أناضول" التركية صورا من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيرة التركي رجب طيب أردوغان، الذي يعد الأول منذ الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون.



والتقى أردوغان وترامب على مائدة عشاء أقامها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمتحف أورساي في العاصمة باريس، على شرف الدول المشاركة في إحياء مئوية الحرب العالمية الأولى.



وأظهرت الصور حديثا قصيرا بين ترامب وأردوغان قبيل الجلوس إلى الطاولة.



كان ماكرون دعا أردوغان للحضور فعاليات إحياء الذكرى المئوية لاتفاقية وقف إطلاق النار، التي كتبت نهاية الحرب العالمية الأولى.



وكانت الولايات المتحدة ،وقعت عقوبات على أنقرة بسبب اتهام برونسون بالمشاركة في إنقلاب عام 2016، وانتهت الأزمة بتبرئة القضاء التركي لبرونسون وترحيله إلى ألمانيا ومن ثم إلى واشنطن، الشهر الماضي.