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رياضة

آرسنال بدون النني يتأخر بهدف أمام وولفرهامبتون في الشوط الأول

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:48 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي آرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب الدولي المصري "محمد النني"، ووولفرهامبتون على ملعب استاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

استطاع وولفر هامبتون، التقدم بهدف نظيف في الشوط الأول عن طريق لاعبه إيفان كافاليرو في الدقيقة 13.

جدير بالذكر أن اللاعب المصري محمد النني، خارج القائمة بسبب تعرضه للإصابة في مباراة فريقه السابقة.
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