خالد بيومي يهاجم رئيس الاسماعيلي عقب هزيمة الفريق من حرس الحدود

هاجم خالد بيومي الناقد و المحلل الرياضي ابراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي مؤكدا ان الفريق يعاني من عدد كبير من الازمات لا يحلها سوى إبعاد بعض المنتفعين عن النادي.



وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " رئيس نادي الإسماعيلي الوحيد الذي لا يرى ان الفريق من سيئ الى اسوأ لم نتحمل المسكنات عليه ان يعي ان الاسماعيلية تتنفس كرة قدم ليس لدينا شيئ سوى الإسماعيلي .. اتمني ان تصله رسالتي بطرد كل من حوله الإسماعيلي أهم اسمه قبل رموزه وهو يعلم جيدا من هم الأشخاص المستفيدون داخل النادي ويعملون لمصالحهم الشخصية ومعروفون بالاسم واتمنى ان تعالج الأخطاء ولا تمحي تاريخ العثمانيين داخل النادي".



يذكر ان الاسماعيلي هزم امس أمام حرس الحدود بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري الممتاز مما اثار غضب و استياء الجماهير المحبة للنادي