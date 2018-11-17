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رياضة

منافسات ساخنة في الجيزة مع انطلاق الدور الثاني من دوري القسم الثالث.. اليوم

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:09 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
تقام عصر اليوم، السبت، مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني للمجموعة الخامسة "الجيزة" في دوري القسم الثالث، حيث يستضيف فريق حلوان العام بقيادة محمد حسن، منافسه جولدي المتصدر بقيادة أحمد عبد الغني.

ويسعى جولدي لتحقيق الثلاث نقاط والثأر من مباراة الدور الأول للحفاظ على قمة المجموعة والحفاظ على حظوظه للصعود لدوري الترقي، وعلى جانب آخر أكد أشرف عبد العزيز، عضو مجلس إدارة فريق حلوان، وجود مكافآت في حال تحقيق الفوز.

ويلتقي فريق أبو النمرس بقيادة جمال حواش، منافسه البنك الأهلي وصيف المجموعة بقيادة عيد مرازيق، ويسعى البنك للعودة بالثلاث نقاط للقمة.

ويستضيف فريق كرداسة بقيادة عادل إبراهيم، فريق المعادي بقيادة علي صقر، ويلتقي فريق الدخان منافسه فريق الصيد بقيادة حازم فضل، مدرب الدخان سابقا.

ويلعب فريق أكتوبر بقيادة حمادة يونس أمام فريق الطائرات، كما يلتقي فريق الصف بقيادة عبد السلام الشريف فريق العياط الأخير، ويحصل فريق جينيس على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة:-

* ترتيب الدور الأول
-------------------
1- جولدى 26 نقطة
2- البنك 25 نقطة
3- المعادي 24 نقطة
4- جينيس 24 نقطة
5- الدخان 20 نقطة
6- أكتوبر 19 نقطة
7- أبو النمرس 17 نقطة
8- حلوان العام 16 نقطة
9- الصف 12 نقطة
10-الصيد 11 نقطة
11- الطائرات 9 نقاط
12-كرداسة 8 نقاط
13- العياط 3 نقاط
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