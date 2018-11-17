ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ختام زيارة 10 مدونين من أشهر رواد مواقع التواصل الاجتماعى بأمريكا لمصر.. صور

السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:32 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
تختتم اليوم، السبت، فعاليات الزيارة السياحية التي شاركت وزارة السياحة في تنظيمها بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، لوفد يضم ١٠ من أشهر المدونين على مواقع التواصل الاجتماعى بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تحديث آليات الترويج السياحى لمصر والاستفادة من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى.

وشمل برنامح الزيارة، التي استمرت من ١١ وحتى ١٧ نوفمبر الجاري، جولة بالمتحف المصرى الكبير، كفرصة لإلقاء الضوء على هذا المشروع الضخم، وذلك في ضوء خطة الوزارة للترويح لافتتاح المتحف في ٢٠٢٠ GEM2020.

كما تضمن البرنامج زيارة لأهرامات الجيزة وشارع المعز بالقاهرة، وقام الوفد بالسفر إلى مدينة الأقصر، حيث زاروا معبد الكرنك، ومعبد خونسو الذي تم تجديده حديثًا، كما قاموا بزيارة مدينة الجونة بالبحر الأحمر.

وأكدت وزارة السياحة على دور مواقع التواصل الاجتماعى كإحدى أهم الآليات الحديثة للترويج السياحة على مستوى العالم لا سيما فى ظل وجود متابعين بالملايين لمثل هؤلاء المدونين على مستوى العالم.

ومن جانبهم، أبدى المدونون انبهارهم بالمتحف المصرى الكبير وضخامته، وبالآثار المصرية، كما أبدوا إعجابهم بالمزيج السياحى الذى شعروا به عند زيارتهم لمدينة الأقصر ثم مدينة الجونة.

وأشاد المدونون بحسن استضافة الشعب المصرى لهم، وبالأمن والامان الذى وجدوه خلال زيارتهم، وقد وضع المدونون صور للأماكن المختلفة التي زاروها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، كما وضعت الغرفة الأمريكية صور الزيارة على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاج egyptunveiled#
ختام زيارة 10 مدونين من أشهر رواد مواقع التواصل الاجتماعى بأمريكا لمصر.. صور
ختام زيارة 10 مدونين من أشهر رواد مواقع التواصل الاجتماعى بأمريكا لمصر.. صور
loading...

ترشيحاتنا

لأول مرة.. 8 قرارات ضد إسرائيل من الأمم المتحدة

تفاصيل الزواج السري لخاشقجي من مصرية في أمريكا.. الزوجة السرية تكشف بالدلائل والمستندات حقيقة ادعائها.. عائلة الصحفي السعودي وخطيبته التركية يرفضان التعليق.. صور

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر العالمي الـ 14 للتنوع البيولوجي

8 صور جديدة لسميرة سعيد من حفلها في القرية العالمية بدبي .. صور

الأمم المتحدة: الحفاظ على التنوع البيولوجي يحمي العالم من الكوارث الطبيعية.. فيديو

خليط سحري يعيد كثافة شعر الحواجب فى أسبوع

أبو شقة يرد على دعوات ترشحه في انتخابات الرئاسة 2022.. صور

حركة فتح تكشف تفاصيل التحركات المصرية لإتمام المصالحة والتهدئة

ننشر تحقيقات النيابة في واقعة تعذيب أطفال داخل حضانة بالإسكندرية

حماس تكشف تفاصيل التهدئة مع إسرائيل بقيادة مصر

أسعار الذهب اليوم السبت

كتلة سائرون تطالب البرلمان العراقي بالتحقيق في المليارات الغارقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 صور جديدة لسميرة سعيد من حفلها في القرية العالمية بدبي .. صور

شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة

سعر خرافي لإطلالة مي عمر في Cartier Mirage ..صور

جثمان الشهيد ساطع النعماني يصل مطار القاهرة.. صور

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

فيديو

السيسي: الحفاظ على التنوع البيولوجي بالأنشطة الإنسانية يساهم في صيانة الموارد الطبيعية
السيسي: الاستهلاك البشري من الموارد الطبيعية سنويًا يزيد 30% عن الإنتاج
السيسي: الدستور وضع أسسا قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية في البلاد
السيسي: مصر تولي أهمية لأثر التنوع البيولوجي في التنمية المستدامة
طلاب يقدمون عرضا فنيا أمام مؤتمر التنوع البيولوجي عن أهمية حماية البيئة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟