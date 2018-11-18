ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

عبد الحفيظ يخطر الخطيب بتجميد استقالة فضل وغالي.. والفلاشة تنهي حلم هيثم عرابي

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:46 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي
حسن العمدة
حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المتواجد في ألمانيا على الاطمئنان من سيد عبد الحفيظ بعد عصر اليوم على موقف الثنائي حسام غالي ومحمد فضل، واللذين يشغلان مناصب منسق قطاع الكرة ومدير التعاقدات بالنادي وما وصل إليه الموقف بعد إحالته لسيد عبد الحفيظ.

وأخطر "عبد الحفيظ" رئيس النادي الأهلي موقف من اعتماد تجميد استقالة الثنائي من إدارة النادي وأنهما مستمران وسيتم اعتماد توصيفاتهما الجديدة في قطاع الكرة بعد الانتهاء من التشكيل الجديد. 

وقال الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامجه الماتش على شاشة صدى البلد إن محمود الخطيب قد نقل ملف الثنائي والمستندات التي تقدما بها ضد هيثم عرابي الذي تم تعيينه في إدارة التعاقدات مؤخرا لسيد عبد الحفيظ المسئول عن تشكيل إدارات قطاع الكرة في ثوبها الجديد. 

وأفاد حتحوت أن عبد الحفيظ أخطر رئيس النادي بصحة موقف الثنائي من رفضهما عمل هيثم عرابي لاسيما وأن ملف الذي تسلمه بشأن هيثم عرابي سيصعب من وجوده في قطاع الكرة خلال المرحلة المقبلة خصوصا في منصب مسئول عن التعاقدات.

وأشار في برنامجه إلى أن الفايل الذي تسلمه الخطيب من الثنائي فضل وغالي وتم إحالته لعبد الحفيظ قد تضمن عددا من التسجيلات الصوتية والتوقيعات والعمولات التي تخص هيثم عرابي إبان عمله مديرا للتعاقدات تدينه في منصبه الإداري بالنادي، وشملت هذه التسجيلات بعضها لعدد من اللاعبين مثل "هندريك هيكلمه، وعمرو السولية ، عمرو جمال ، بيتر ايبي ، وتسجيلات صوتية أخرى وتوقيعات تخص البرتغالي جورفان فييرا مدرب الإسماعيلي ومثلها مع إيفونا مهاجم الأهلي السابق".

وكان الثنائي قد حصلا على فايل كامل تم تقديمه لرئيس النادي للتحقيق في كل الأمور التي تحيط بهيثم عرابي قبل توليه مهمة التعاقدات بالنادي قبل أن يستجيب الأخير ويحيل الملف لسيد عبد الحفيظ.

وكانت المعلومات قد وصلت للثنائي عن طريق فلاشة أرسلتها شريكة عرابي السابقة بسبب خلافهما وفض الشراكة في وقت سابق.
loading...

ترشيحاتنا

مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك تواجه شبح الإلغاء

البترول: ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 من 60 ألف لتر يوميا لمليون .. فيديو

إصابة طبيب بـ غيبوبة بعد اعتداء مريض عليه بمستشفى بولاق الدكرور .. صور

أجمل إطلالات منى زكي في عيد ميلادها الـ 42 ...صور

تجديد حبس 6 من ألتراس أهلاوي على خلفية أحداث مباراة مونانا الجابوني

أيزيدية تروي تفاصيل اغتصابها من قبل داعش: كانت برفقتي 60 فتاة

سعيد حساسين عن مهرجان المبدعات العرب: عيب وحرام يا إعلام سيدي العريان

شعبة البقوليات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الفول داخل مصر

6 أزمات تضع الجبلاية في ورطة .. السوبر المحلي وخطايا أجيري ومنصب النائب الأبرز

الملك سلمان يلقي خطابا مطولا للشعب السعودي

عملان ترى من خلالهما رسول الله في المنام

وفاة لاعب فريق النجوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة توزع جوائز الدورة 22 للقومي للسينما ..صور

شاهد.. 85 صورة من عزاء الشهيد ساطع النعماني

حكاية بلكونة شهدت قصة عشق زوجين مسنين.. و40 طعنة أنهت حياتهما من أجل السرقة..صور

10 أحذية احرصي على اقتنائها هذا الشتاء.. صور

جمال الغندور يزور سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد .. صور

فيديو

موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل
البترول: ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 من 60 ألف لتر يوميا لمليون .. فيديو
مستشار وزير التموين يكشف موعد إضافة مواليد جدد.. فيديو
مستشار وزير التموين يزف بشرى سارة لـ المواطنين ..فيديو
فيديوجراف: تاريخ تدشين كاتدرائية العباسية.. وحقيقة تبرع الرئيس عبدالناصر لبنائها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟