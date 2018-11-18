عبد الحفيظ يخطر الخطيب بتجميد استقالة فضل وغالي.. والفلاشة تنهي حلم هيثم عرابي

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المتواجد في ألمانيا على الاطمئنان من سيد عبد الحفيظ بعد عصر اليوم على موقف الثنائي حسام غالي ومحمد فضل، واللذين يشغلان مناصب منسق قطاع الكرة ومدير التعاقدات بالنادي وما وصل إليه الموقف بعد إحالته لسيد عبد الحفيظ.



وأخطر "عبد الحفيظ" رئيس النادي الأهلي موقف من اعتماد تجميد استقالة الثنائي من إدارة النادي وأنهما مستمران وسيتم اعتماد توصيفاتهما الجديدة في قطاع الكرة بعد الانتهاء من التشكيل الجديد.



وقال الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامجه الماتش على شاشة صدى البلد إن محمود الخطيب قد نقل ملف الثنائي والمستندات التي تقدما بها ضد هيثم عرابي الذي تم تعيينه في إدارة التعاقدات مؤخرا لسيد عبد الحفيظ المسئول عن تشكيل إدارات قطاع الكرة في ثوبها الجديد.



وأفاد حتحوت أن عبد الحفيظ أخطر رئيس النادي بصحة موقف الثنائي من رفضهما عمل هيثم عرابي لاسيما وأن ملف الذي تسلمه بشأن هيثم عرابي سيصعب من وجوده في قطاع الكرة خلال المرحلة المقبلة خصوصا في منصب مسئول عن التعاقدات.



وأشار في برنامجه إلى أن الفايل الذي تسلمه الخطيب من الثنائي فضل وغالي وتم إحالته لعبد الحفيظ قد تضمن عددا من التسجيلات الصوتية والتوقيعات والعمولات التي تخص هيثم عرابي إبان عمله مديرا للتعاقدات تدينه في منصبه الإداري بالنادي، وشملت هذه التسجيلات بعضها لعدد من اللاعبين مثل "هندريك هيكلمه، وعمرو السولية ، عمرو جمال ، بيتر ايبي ، وتسجيلات صوتية أخرى وتوقيعات تخص البرتغالي جورفان فييرا مدرب الإسماعيلي ومثلها مع إيفونا مهاجم الأهلي السابق".



وكان الثنائي قد حصلا على فايل كامل تم تقديمه لرئيس النادي للتحقيق في كل الأمور التي تحيط بهيثم عرابي قبل توليه مهمة التعاقدات بالنادي قبل أن يستجيب الأخير ويحيل الملف لسيد عبد الحفيظ.



وكانت المعلومات قد وصلت للثنائي عن طريق فلاشة أرسلتها شريكة عرابي السابقة بسبب خلافهما وفض الشراكة في وقت سابق.