14 قضية.. الزمالك أكثر ناد في العالم معاقب بإيقاف القيد من الفيفا

تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة على صعيد ملف القيد، بعدما وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عقوبة إيقاف قيد جديدة للمرة الـ14، على القلعة البيضاء.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه على فيسبوك "رسميا.. الزمالك أكبر نادي في العالم معاقب بإيقاف القيد من الفيفا بواقع 14 قضية".

وبهذا القرار، يرتفع عدد قضايا إيقاف القيد الموقعة على نادي الزمالك إلى 14 قضية، وهو ما يزيد من تعقيد موقف النادي فيما يتعلق بإبرام صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتسعى إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية للتحرك من أجل إنهاء هذه الأزمة، سواء من خلال سداد المستحقات أو الوصول إلى اتفاقات مع الأطراف صاحبة القضايا، تمهيدًا لرفع إيقاف القيد وفتح باب التعاقدات مجددًا.