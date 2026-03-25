المحكمة الرياضية تتلقى طلبا من السنغال بشأن أزمة نهائي أمم إفريقيا

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (TAS) اليوم الأربعاء 25 مارس 2026 أنها تلقت استئنافًا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

الاستئناف يتعلق بقرار صادر عن الكاف في 17 مارس 2026، والذي اعتبر منتخب السنغال خاسرًا لنهائي كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 بالانسحاب (3-0)، ومنح اللقب لمنتخب المغرب.

الاتحاد السنغالي يطالب بإلغاء هذا القرار وإعلانه بطلًا للمسابقة، كما طلب تعليق المهلة المحددة لتقديم مذكرته القانونية إلى حين تسلّمه الأسباب الكاملة لقرار الكاف.

كما سيتم تشكيل هيئة تحكيم للنظر في القضية، وبعدها سيُحدد جدول زمني للإجراءات. وحتى الآن، لا يمكن تحديد مواعيد الجلسات بسبب طلب تعليق المهلة.

وأكد المدير العام للمحكمة أن القضية ستُعالج بسرعة مع ضمان محاكمة عادلة لجميع الأطراف.