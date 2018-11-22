مجلس إدارة المصري البورسعيدي يبحث تقديم استقالته في اجتماع طارئ

بحث مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، تقديم استقالة المجلس إلى الجمعية العمومية في الاجتماع الطارئ الذي عقد مساء أمس، الأربعاء، عقب هزيمة الفريق الأول لكرة القدم أمام حرس الحدود بثلاثية نظيفة بالدوري الممتاز.





ويناقش المجلس أيضًا فى اجتماعه الطارئ، تعيين أحمد حسام، ميدو المدير الفني السابق لنادي الزمالك ووادي دجلة، على رأس الجهاز الفني، وتقديم الشكر إلى ميمي عبد الرازق، المدرب الحالي، لعدم وجود مردود طيب فى النتائج بعد رحيل حسام حسن عن الإدارة الفنية للفريق.





ويحتل المصري المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة، بعد ما خاض عشر مباريات فاز في اثنتين وتعادل في 6 وهُزم مرتين، ليقبع في مركز متأخر بجدول الترتيب.





وترك حسام حسن، المدير الفني الحالي لـ "بيراميدز"، الفريق البورسعيدي؛ عقب الخروج من نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية على يد "فيتا كلوب" الكونغولي؛ عقب التعادل السلبي ببورسعيد، والخسارة في مباراة العودة برباعية نظيفة.