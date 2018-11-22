خالد الحجر: فيلم جريمة الإيموبيليا مستوحى من واقعة قتل حقيقية.. فيديو

قال خالد الحجر، مخرج ومؤلف فيلم "جريمة الإيموبيليا" الذي يُعرض على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن فكرة الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية عن جريمة قتل وقعت في الطابق الخامس في عمارة الإيموبيليا في وسط القاهرة.



وأضاف الحجر، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" عبر قناة "سي بي سي"، أن عددًا كبيرًا من المشاهير عاشوا في عمارة الإيموبيليا، من بينهم ليلى مراد ونجيب الريحاني ومحمد فوزي وأسمهان وكاميليا وهنري بركات والمخرج كمال الشيخ والمخرج حلمي حليم.



وأشار مؤلف ومخرج "جريمة الإيموبيليا" إلى أن الفيلم يتحدث عن الوحدة ودور مواقع التواصل الاجتماعي وتاريخ عمارة الإيموبيليا بشكل درامي.