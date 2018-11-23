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رياضة

موعد مباراة الاهلى القادمة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:07 ص
من لقاء سابق بين
من لقاء سابق بين الفريقين
حسن العمدة
يواجه الأهلي منافسه المقاولون العرب فى المباراة التي ستجمع الفريقين، الاثنين المقبل، على ملعب السلام في الجولة السادسة عشر من ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرر إقالة المدير الفني للفريق الأول باتريس كارتيرون ومدرب الأحمال مايكل ليندمان.

ويحتل فريق المقاولون في المركز الثامن برصيد 17 نقطة، بينما جاء الأهلي في المركز الثامن عشر والأخير في ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة.
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