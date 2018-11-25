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رياضة

قاسم باشا يهزم مالاتيا سبور بثلاثية وتريزيجيه يهدر ركلة جزاء.. فيديو

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:29 م
صدى البلد
أحمد هاني
حقق فريق قاسم باشا فوزًا بثلاثة أهداف على فريق ييني مالاتيا سبور، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ، ضمن لقاءات الجولة الثانية عشرة من الدوري التركي الممتاز.

شهدت المباراة مشاركة اللاعب الدولي محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر، والمحترف في صفوف قاسم باشا كأساسي، حيث لعب مُنذ ضربة البداية وحتى صافرة النهاية وأهدر ركلة جزاء.

وأحرز مباي ديني هدف التقدم عبر ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، وفي الدقيقة 17 أهدر تريزيجيه ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني عزز جوزوي سا بالهدف الثاني لقاسم باشا في الدقيقة 57، وعاد ديني مرة أخرى ويحرز ثالث الأهداف في الدقيقة 84.

وبهذا الفوز رفع قاسم باشا رصيده للنقطة 25 في المركز الثالث من السوبر ليج، فيما توقف رصيد فريق مالاتيا سبور عند النقطة 21 بالمركز الخامس في سلم الترتيب.
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