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رياضة

منافس قوى يقترب من مواجهة الاهلى بدورى أبطال إفريقيا

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:39 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
اقترب فريق جيما أبا جيفار بطل إثيوبيا من مواجهة الأهلى فى إطار لقاءات دور الـ32 من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويأتى هذا بعد أن نجح جيما أبا جيفار فى تحقيق الفوز خارج ملعبه على فريق أساس تليكوم بطل جيبوتي على ملعبه ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان الأهلى خسر لقب بطولة دورى أبطال إفريقيا الماضية عقب الهزمية أمام الترجى فى المباراة النهائية بثلاثة اهداف دون رد .
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