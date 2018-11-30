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منوعات

جاكرتا تعتزم حظر أكياس البلاستيك ذات الاستخدام الواحد

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:17 ص
أكياس البلاستيك
أكياس البلاستيك
أ ش أ
تعتزم حكومة العاصمة الإندونيسية حظر أكياس البلاستيك، حيث تقوم إدارة جاكرتا حاليا بصياغة لائحة تعمل على حظر استخدام الأكياس البلاستيكية الخاصة بالاستخدام مرة واحدة.

وقال رئيس وكالة البيئة في جاكرتا إن نفايات الاكياس البلاستيك خطرة وتتكدس بكثرة وتحلل بصورة بطيئة مما يشكل خطرا على الصحة العامة.

وأشار المسؤول، وفقا لصحيفة (جاكرتا بوست) إن هذه الأكياس البلاستيكية تنتج مواد مسببة للسرطان، مؤكدا أن سكان جاكرتا وافقوا بالفعل على تقليل النفايات البلاستيك حسبما أفاد مسح أجرى مؤخرا.
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