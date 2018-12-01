عودة مباريات الدوري وموقعة يوفنتوس أمام فيورنتينا الأبرز في صحف إيطاليا

اهتمت الصحف الإيطالية، الصادرة اليوم، السبت، بعودة مباريات "السيري آ"، واللقاء المرتقب ليوفنتوس أمام فيورنتينا بمعقل الأخير، والشراسة المعروفة بين الفريقين.



وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "ميلان، الآن هناك تغييرات، جازيدس الرئيس التنفيذي الجديد يتولى المهمة، وبالنسبة لسوق الانتقالات، النادي ينظر إلى البريميرليج: فابريجاس وواحد من كريستينسن أو كاهيل".



وأضافت "يوفنتوس: كييزا وسيميوني يحاولان بذل قصارى جهدهما.. في استاد فرانكي، بطل إيطاليا أمام الفيولا في محاولة تمديد سلسلة النتائج الإيجابية".. وتابعت "سباليتي يعود إلى روما، إنه يفوز دائما مع إنتر، مباراة كبيرة غدا في الأوليمبيكو".



وأجرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" حوارا مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، وعنونت: "الهدف هو حياتي".. ونقلت الصحيفة بعض من تصريحات اللاعب: "أنا ألعب للتسجيل، لا شيء آخر، وبالنسبة لتجديد العقد، فواندا تعرف ماذا تفعل، أريد أن أفوز مع إنتر، وكثيرًا ما أصرخ تجاه زملائي"، مضيفة: "كل فلورنسا ضد يوفنتوس.. إستاد فرانكي يتحضر لموقعة البيانكونيري، الذي لم يخسر في رحلته في 2018، 18 مباراة".



وتابعت "كوليبالي: 103 ملايين يورو! عرض وحشي من مانشستر يونايتد من أجل مدافع نابولي، ودي لورينتيس يقول لا فورا"..أما صحيفة "توتو سبورت"، فعنونت: "يوفنتوس الذهبي، هذا المساء في فلورنسا، التذاكر بيعت كاملة".



وأضافت "إيسكو، بوجبا، دي ليخت: البيانكونيري يستهدف اثنين من الفائزين بجائزة الفتى الذهبي، والهولندي المرشح لها في نسخة 2018".



وتابعت "أبطال ميلان: إبراهيموفيتش وفابريجاس.. يبدأ عصر جازيديس اليوم، النادي يراهن كثيرا من يناير إلى مايو، ولهذا السبب يريدون التعاقد مع الثنائي".