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رياضة

نابولي يفوز على أتالانتا 2-1 في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:19 ص
نابولي
نابولي
أ ش أ
حقق فريق نابولي الإيطالي انتصارًا ثمينًا على مضيفه اتالانتا، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين، ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أحرز فابيان رويز وأركاديوز ميليك، هدفي نابولي في الدقيقتين 2 و85، وسجل دوفان زاباتا هدف أتالانتا الوحيد في الدقيقة 56.

وارتفع رصيد نابولي إلى 32 نقطة بالمركز الثاني، وقلص الفجوة مع يوفنتوس إلى 8 نقاط، فيما توقف رصيد أتالانتا عند 18 نقطة في المركز 11.
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