حملة مكثفة على عدد من المنشآت الغذائية بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، عددا من الحملات الانضباطية على منافذ تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك، بناء على توجيهات الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية وتعليمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.



وتم المرور على عدد من المنشآت الغذائية تشمل المحلات والمصانع والمخبوزات والمطاعم بمدينتى المنصورة، وميت غمر، وإعدام 150 كيلو أسماك مختلفة التغير في الخواص الطبيعية في ثلاث محلات اسماك بمدينه المنصورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإدارى لعدم وجود ترخيص.



كما تم تحرير 3 محاضر جنحة صحية للمدير المسئول لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وسحب 2 عينة وإرسالها للمعمل للتحليل، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التوصية بغلق محال الأسماك لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة.



وتم المرور على مخبزين بمدينة المنصورة والتوصية بغلقها لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية، كما تم إعدام 230 كيلو مخبوزات وعجائن لوجود تغير الخواص الطبيعية وعرضها باوانى غير مستوفاة للاشتراطات، وإعدام 50 كيلو اوانى لعدم مطابقتها للمواصفات، وتحرير محضر 2 جنحة صحية للمدير المسئول لعدم حمله شهادة صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، كما تم المرور على مطعم بمنطقة الدراسات بالمنصورة واعدام 82 كيلو خضراوات وخبز جاف لعدم صلاحيتهم للاستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الادارى لعدم وجود ترخيص وايقاف التشغيل لوجود خطر داهم وتم تحرير محضر جنحة صحية للمدير المسئول لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.